هيلمان: «الإنجليزية» التحدي الأكبر

مراد المصري (دبي)

شدد البرازيلي أودير هيلمان مدرب الوصل، على أنه تأقلم سريعاً مع «الإمبراطور»، بفضل تجاوب اللاعبين معه، وقدرته على نقل أفكاره لهم رغم توليه مهمة تدريب الفريق منذ فترة ليست بالكبيرة، مؤكداً أن تعلم اللغة الإنجليزية لزيادة درجة تواصله مع المجموعة هو التحدي الأبرز له.

جاء ذلك، خلال تقرير موسع نشره موقع «جلوبو سبورت» البرازيلي الشهير، أبدى فيه عن إعجابه بمسيرة المدرب التي تمر بمرحلة توازن، حيث لم يعرف الخسارة في 6 مباريات على التوالي.

وقال هيلمان: أحياناً من الصعب أن تقود فريق كرة القدم خلال منتصف الموسم، لكنني أجد تجاوباً وانسجاماً داخل النادي، سواء من اللاعبين، أو بقية العناصر من الإدارة والأجهزة المعاونة، إلى جانب أن الإمارات دولة تستقر بها بكل أريحية سريعاً، وأحاول الآن تعلم الإنجليزية قدر الإمكان، بوصفها تحدياً شخصياً لرفع درجة التواصل خلال الفترة المقبلة.

وعبر هيلمان عن إعجابه بمستوى اللعبة في الإمارات، وقال: كرة القدم نفسها في كل مكان، سواء في البرازيل أو هنا، لكن وجدت في المنافسات هنا سرعة وتنظيماً وقوة في الأداء، تتطلب من جميع الفرق العمل والاجتهاد في الملعب من أجل الفوز.

وأبرز تقرير الموقع صورة «الكعكة» التي حملت تصميماً خاصاً للمدرب، خلال احتفال الوصل بعيد ميلاده منذ أيام، وأشار المدرب إلى أن أكثر ما يفتقده هو الجماهير على المدرجات، وقال: غياب مشجعي كرة القدم حول العالم، شيء صعب للغاية، وهنا انتظر رؤية عشاق الوصل في المدرجات خلال الفترة المقبلة بـ «فارغ الصبر».

وأشار هيلمان إلى أنه يتابع فريقه السابق فلومينينسي، الذي يعتبر نفسه أحد جماهيره رغم الرحيل، وقال: علاقتي جيدة للغاية، سواء مع الجماهير أو الإدارة، وأبقيت الباب مفتوحاً للمستقبل، هناك فارق توقيت بنحو 7 ساعات، لذلك أقوم في الصباح بمراجعة ملخص ما قام به الفريق خلال الليلة السابقة، وأتمنى رؤيته متأهلاً إلى كأس ليبرتادوريس في الموسم المقبل.