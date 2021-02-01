السباق التراثي جديد مهرجان محمد بن زايد للهجن

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن ومزاينة الإبل عن إضافة السباق التراثي لفعاليات المهرجان وحددت اللجنة صباح السبت المقبل موعداً للسباق، وجاءت إضافة السباقات تأكيداً للدعم الكبير الذي تلقاه رياضة سباقات الهجن من القيادة الرشيدة والاهتمام بها لما تمثله من موروث شعبي هام لأبناء الدولة.

ووضعت اللجنة المنظمة برنامج السباق الذي ينطلق صباحاً بإقامة 5 أشواط، حيث حدد الشوط الأول للأعمار من 21 إلى 40 سنة والشوط الثاني والثالث من 16 إلى 20 سنة والشوطين الرابع والخامس من 10 إلى 15 سنة، وتم تخصيص جوائز قيمة للفائزين بالأشواط حيث يحصل أصحاب المركز الأول على 50 ألف درهم وتم تخصيص جوائز قيمة لبقية المراكز إلى العاشر.

وحددت اللجنة المنظمة شروط التسجيل للراغبين بالمشاركة في السباق التراثي بإحضار بطاقة هوية سارية المفعول وشهادة معتمدة للياقة البدنية وحضور ولي الأمر لمن هم دون 18 عاماً وضرورة التزام المشارك بالشوط المخصص وارتداء خوذة الرأس أثناء المشاركة على أن تقتصر مشاركة المتسابق في شوط واحد فقط ولا يجب وضع الرجل تحت «الحقبة» والالتزام بارتداء الزي المحدد من قبل اللجنة المنظمة.

من ناحية أخرى، واصلت اللجنة المنظمة استعداداتها لبدء مسابقة المحالب السبت المقبل بميدان اللبسة ضمن فعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن ومزاينة الإبل اللبسة 2021، وحددت اللجنة موعد دخول الحلال إلى المواقع الخاصة للفرز ابتداء من يوم بعد غد الخميس في ميدان اللبسة بإمارة أم القيوين.

وقدم محمد عبدالله بن عاضد المهيري رئيس لجنتي مزاينة الإبل والمحالب الشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على الدعم الكبير الذي يلقاه المهرجان من خلال الفعاليات العديدة والمنافسات والجوائز القيمة المخصصة للفائزين.

وقال بن عاضد إن الرياضات التراثية في الدولة تمثل موروثاً شعبياً لأبناء المنطقة ككل وتلقى على الدوام الاهتمام والمتابعة من قيادتنا الرشيدة ما يؤكد على أنها تمضي وسط رؤية ثاقبة للحفاظ عليها، وأكد أن المنافسات سوف تقام وسط إجراءات احترازية ووقائية لضمان سلامة المشاركين على أرضية الميدان.

وثمن التزام المشاركين من خلال عملية التسجيل التي انطلقت يوم الجمعة الماضي موضحاً بأن الالتزام كان حاضراً في جميع الأوقات الخاصة بالتسجيل. وفي ختام حديثة أوضح بان المهرجان بالشكل الجديد يؤكد على أن الميدان على موعد مع حدث تاريخي تؤكده أعداد المشاركين في جميع السباقات والمنافسات.