352 صفقة في «الميركاتو الشتوي» وعمر عبدالرحمن «لاعب حر»

معتز الشامي (دبي)

أغلق «الميركاتو الشتوي» أبوابه، اليوم، على 352 صفقة قيد وتبديل وإعارة وانتقال جديد، وذلك لجميع الأندية في «المحترفين» على صعيد الفريق الأولى، ودوري تحت 21 سنة، بالإضافة إلى الدرجتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى دوري الشباب.

وشهد «الميركاتو الشتوي» انتهاء علاقة عمر عبدالرحمن بنادي الجزيرة، وإنهاء العقد بـ «التراضي»، ولم يتم قيد «عموري» في أي من كشوفات الأندية، ما يجعله لاعباً حراً، يمكن ضمه في أي وقت، خلال الشهر الجاري، وحتى 2 مارس المقبل، شريطة أن يكون النادي الجديد، يملك مكاناً شاغراً في قائمته.

وشهد دوري الخليج العربي إبرام 54 صفقة، بواقع 19 حالة استبدال، و18 إعارة داخل الدولة، و2 انتقال داخلها، بالإضافة إلى 15 صفقة جديدة، كما شهد دوري تحت 21 سنة، تسجيل 26 صفقة، بواقع 7 استبدالات، وحالة إعارة واحدة داخل الدولة، و2 انتقال داخل الدولة، و16 صفقة جديدة، أما دوري الدرجة الأولى شهد إبرام الأندية لعدد 63 صفقة، بالإضافة إلى 183 صفقة أبرمتها أندية الدرجة الثانية، في رقم قياسي و26 صفقة بدوري الشباب.

وأكد يعقوب آل علي المتحدث الرسمي للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين أن الانتقالات كافة تمت بشكل سلسل خلال «الميركاتو الشتوي»، كما أنهت أندية «المحترفين» إجراءات القيد والتسجيل قبل وقت كاف من إغلاق باب التسجيل، ولفت إلى أن بعض الأندية سجلت لاعبين في اللحظات الأخيرة، ومنها صفقة تم قيدها قبل 60 ثانية من غلق باب القيد، لأحد أندية دوري الدرجة الثانية.



