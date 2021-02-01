كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز 18 فبراير

أبوظبي (وام) - تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، تنطلق منافسات النسخة الثامنة لكأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز، في الفترة من 18 حتى 20 فبراير الجاري في نادي أبوظبي للفروسية.

وتقام البطولة، في نسختها الثامنة، في ظل اهتمام ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي أبوظبي ونادي العين للسيدات، وبتنظيم من أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ودعم مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع اتحاد الفروسية والاتحاد الدولي للفروسية، وبرعاية من إسطبلات الشراع، لونجين.

ويجمع الكأس الفارسات والفرسان من حول العالم ليتنافسوا على اللقب على مرأى من الجمهور الذي يجتمع كل عام للاستمتاع بهذه الرياضة التي تعكس أصالة ثقافتنا.