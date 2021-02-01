تعديلات على دوري اليد بعد تأجيل «الألعاب الخليجية»

رضا سليم (دبي)- أجرت لجنة المسابقات اتحاد اليد برئاسة داوود محمد المليح تعديلاً على جداول مباريات فئة الرجال للموسم الحالي بعد تأجيل دورة الألعاب الخليجية الثالثة إلى ديسمبر المقبل، حيث كان مقرر توقف الدوري خلال الفترة من 22 فبراير حتى 30 مارس للمشاركة في الدورة، إلا أن لجنة المسابقات قررت استئناف الدوري، على أن تنتهي المسابقة 9 أبريل بدلاً من 16 من الشهر نفسه.

وتبدأ كأس صاحب السمو رئيس الدولة 16 أبريل بالدور التمهيدي بدلاً من 20 من الشهر نفسه، على أن يكون النهائي 29 أبريل.