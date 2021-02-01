عامر عبدالرحمن: سعيد بالعودة إلى بني ياس

مصطفى الديب (أبوظبي)

وجه عامر عبدالرحمن العائد إلى فريق بني ياس، الشكر إلى إدارة «السماوي» على إتاحة الفرصة له بالعودة مجدداً إلى بيته الأول، وقال في تصريح حاص لـ «الاتحاد»: أعد الجميع بالسعي بكل قوة لمساعدة الفريق، والعودة إلى المستوى الفني السابق.

وأضاف: انتظروني بصورة مختلفة، ومستوى من نوع خاص، لإثبات نفسي، مشيراً إلى أنه يبذل قصارى جهده في التدريبات التي يبدأها مع بني ياس خلال الأيام القليلة المقبلة.

ووجه عامر عبدالرحمن التحية إلى حسين المصعبي عضو اللجنة الفنية بنادي بني ياس، على المجهود الكبير الذي بذله في صفقة عودته إلى «البيت السماوي»، متمنياً أن يكون عند حسن ظن الجميع، وأن يفيد الفريق في الفترة المقبلة.