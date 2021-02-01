«رابطة المحترفين» تشارك في مهرجان الأخوّة الإنسانية

أبوظبي (وام) - تشارك رابطة المحترفين في فعاليات مهرجان الأخوة الإنسانية، الذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش، بالتعاون مع اللجنة العليا للأخوة الإنسانية من 4 إلى 8 فبراير الجاري، وأعلنت لجنة دوري المحترفين عن تسمية «الجولة 15» من دوري الخليج العربي بجولة «الأخوة الإنسانية»، في إطار إسهام رياضي الإمارات، في دعم وتعزيز مهرجان الأخوة الإنسانية، حيث يرتدي لاعبو فرق الدوري والطواقم التحكيمية والطواقم الإدارية للفرق شعارات مهرجان الأخوة الإنسانية، عند نزولهم إلى ملاعب المباريات 4 و5 فبراير.

كما يسهم نجوم الفرق المختلفة في الترويج للمهرجان، من خلال حساباتهم على المواقع التواصل الاجتماعي، حتى تصل رسالة المهرجان إلى فئات المجتمع الإماراتي الذين يتابعون مباريات البطولة، فيما ستقوم الأندية المشاركة بالبطولة بنشر شعارات المهرجان وألوانه خلال مباريات الفرق بـ «الجولة 15» للترويج لقيم المهرجان، وتعريف جمهور الرياضة واللاعبين والقائمين على الأندية بقيم الأخوة الإنسانية وأنشطة المهرجان.

وعبر عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين، عن اعتزازه بالمشاركة مع وزارة التسامح والتعايش واللجنة العليا للأخوة الإنسانية، في الاحتفاء بالإخوة الإنسانية، من خلال هذا المهرجان، مؤكداً أن المشاركة لن تتوقف عند تسمية «الجولة 15 من الدوري بجولة الأخوة الإنسانية، ولكنها تتعدى ذلك إلى مشاركة الرياضيين في الترويج للمهرجان من خلال المباريات التي تخوضها الفرق بوجود شعارات المهرجان وألوانه على اللوحات داخل الاستادات حتى لا تصل الرسالة إلى اللاعبين فقط، وإنما إلى الجمهور أيضاً.

وأشاد بالجهود المقدرة التي يقوم بها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، لإعلاء قيم الأخوة الإنسانية والتعايش، والحوار بين الجميع داخل المجتمع الإماراتي، وعلى المستوى الدولي، وهي جهود تتكامل معها الرياضة بمختلف ألعابها ومجالاتها، حيث تركز على تعزيز القيم، وهو ما يعرف بالروح الرياضية.

ولفت إلى أن مشاركة نجوم دوري المحترفين بمختلف جنسياتهم، في دعم مهرجان الأخوة الإنسانية، يهدف إلى لفت الأنظار إلى اعتزاز كل من يعيش على أرض الإمارات الطيبة من مواطنين ومقيمين، بما تتميز به الإمارات من قيم أخلاقية رفيعة، سيراً على نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي غرس في الجميع التعايش والتسامح والأخوة الإنسانية، وقبول الجميع، والكرم، وغيرها من الصفات التي عرفت بها الإمارات على مستوى العالم .

من جانبها، ثمنت سعادة عفراء الصابري المدير العام بمكتب وزير التسامح والتعايش مشاركة الرياضة في دعم المهرجان، وقالت «إننا نفخر بمشاركة رياضي الإمارات، ممثلين بنجوم كرة القدم المشاركين بدوري الخليج العربي، في مهرجان الأخوة الإنسانية، ليس فقط لقيمتهم وجماهيريتهم في المجتمع، ولكن باعتبارهم قدوة للأجيال في الالتزام والأخلاق الرياضية، مؤكدة أن تفاعل نجوم الكرة الحاليين سيكون له أثر إيجابي على الجميع، لما فيه من لمسة إنسانية راقية وتعارف بين الجميع وهذا من أهم أهداف المهرجان .

وأكدت أن ترحيب إدارة اتحاد كرة القدم ورابطة المحترفين ونجوم دوري المحترفين، بالدعم والترويج لمهرجان الأخوة الإنسانية، وما يمثله من قيم أخلاقية سامية يأتي تعبيراً عن تقديرهم لقيم وثقافة الأخوة الإنسانية، وانتمائهم لهذا الوطن، وحرصهم على إنجاح المهرجان، مثمنة مشاركة جميع الرياضيين والفرق المتنافسة في الدوري، بما في ذلك النجوم المحليون والأجانب الذين تتابعهم جماهير غفيرة داخل الدولة وخارجها.