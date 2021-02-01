أعلن الجزيرة فسخ التعاقد مع عمر عبدالرحمن، بـ «التراضي» بين الطرفين، ليصبح «عموري» لاعباً حراً، يحق له الانتقال إلى أي نادٍ، حتى بعد إغلاق فترة الانتقالات الشتوية اليوم، وذلك حتى 2 مارس المقبل.
وكان الجزيرة قد تعاقد مع «عموري» في 8 أغسطس 2019، بعقد يمتد لثلاث سنوات، وتعرض اللاعب للإصابة في مباراة الفريق أمام الظفرة في أكتوبر الماضي، وغاب على إثرها عن الملاعب حتى الآن. 