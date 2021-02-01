الجزيرة يفسخ عقد عمر عبدالرحمن بـ «التراضي»

أعلن الجزيرة فسخ التعاقد مع عمر عبدالرحمن، بـ «التراضي» بين الطرفين، ليصبح «عموري» لاعباً حراً، يحق له الانتقال إلى أي نادٍ، حتى بعد إغلاق فترة الانتقالات الشتوية اليوم، وذلك حتى 2 مارس المقبل.

وكان الجزيرة قد تعاقد مع «عموري» في 8 أغسطس 2019، بعقد يمتد لثلاث سنوات، وتعرض اللاعب للإصابة في مباراة الفريق أمام الظفرة في أكتوبر الماضي، وغاب على إثرها عن الملاعب حتى الآن.