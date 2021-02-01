أبو القاسم والحمادي وغازي نجوم «مبارزة الاتحاد»

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت مساء أمس الأول بالصالة الرياضية لنادي الشارقة الرياضي بمنطقة الحزانة فعاليات بطولة الاتحاد الأولى للمبارزة لفئة العمومي التي نظمها الاتحاد بالتعاون مع نادي الشارقة الرياضي، شهد حفل الختام عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وسالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة وحفلت منافسات اليوم الأخير للرجال بالإثارة والندية والمتعة في مسابقات المبارزة الثلاثة الأيبيه «سيف المبارزة» والفلوريه «الشيش» وسط مشاركة 40 لاعباً يمثلون أندية بني ياس الفجيرة وأكاديمية ‏MKFA ‬بدبي ‬بالإضافة إلى ‬لاعبي ‬نادي ‬الشارقة ‬مستضيف ‬البطولة.

وتألق البطل الأولمبي علاء أبو القاسم الحائز على الميدالية الفضية بأولمبياد لندن 2012 ولاعب نادي الشارقة وفاز بلقب سلاح الشيش محققاً المركز الأول والميدالية الذهبية ونال زميله مناد غازي لقب سلاح السابر، فيما حقق البطل الإماراتي عبد الله الحمادي ذهبية سلاح الأيبيه بعد منافسة شرسة مع لاعب نادي الشارقة محمد المازمي.

وأخذت البطولة صبغة عالمية بمسابقتي الفلوريه والسابر بعد مشاركة البطل الأولمبي علاء أبو القاسم في مسابقة سلاح الشيش التي فاز بلقبها بعد فوزه بجميع مباريات التصفيات الست وتخطيه سيف أحمد لاعب نادي الفجيرة في دور الثمانية بنتيجة 15/3 ثم تجاوزه لجيرفان مانشيرون لاعب نادي بني ياس في الدور قبل النهائي بنتيجة 15/5 ثم الفوز على حمد الجلاف لاعب نادي بني ياس بنتيجة كبيرة 15/2 وقدم البطل الأولمبي خلال المنافسات لمحات فنية عالية نالت إشادة جميع المتابعين. وحلق زميله مناد غازي بلقب سلاح السابر بعد فوزه في المباراة النهائية على خليفة العبري لاعب بني ياس بنتيجة 15/9.



