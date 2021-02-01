سباق دبي للدراجات المائية في شاطئ الشروق

دبي (الاتحاد)

ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، السبت المقبل، سباق دبي للدراجات المائية -الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة الإمارات الدولية 2021 فاتحة الأنشطة والفعاليات العالمية في بطولات الاتحاد الدولي للسباقات البحرية -يو أي ام-.

وأعلنت اللجنة المنظمة فتح باب التسجيل للراغبين في المشاركة في المنافسات التي تشمل العديد من الفئات، وهي: جالس محترفين جي بي 1 وجالس جي بي 2 وجالس جي بي 3 وجالس جي بي 4، وواقف محترفين جي بي 1 وواقف جي بي 2 وواقف جي بي 3.3 وجي بي 3.2 وجي بي 3.1.

كما رحبت اللجنة المنظمة في النادي بالمشاركين في فئة الحركات الاستعراضية، إحدى منافسات المحترفين والتي تدخل ضمن نقاط التصنيف الدولي مع فئتي جالس وواقف محترفين، إضافة إلى فئة الألواح المائية الطائرة -هايدروفلاي- والتي تستهوي الشباب في المنطقة، حيث ضمها النادي لسباقات الدراجات المائية عام 2016.

وقال هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية: إن اللجنة المنظمة للحدث رفعت من درجات الاستعداد للسباق في شاطئ الشروق الذي سبق أن استضاف الكثير من الفعاليات الرياضية البحرية، ومن بينها مهرجان دبي البحري الصيفي 2020.

وتبدأ فعاليات الجولة اعتباراً يوم الخميس المقبل، حيث تقرر انعقاد الاجتماع التنويري بين اللجنة المنظمة والمتسابقين لشرح مسار السباق والرد على كافة الاستفسارات وذلك عبر التقنيات الحديثة، ويشمل التنافس في السباق عبر مرحلتين لجميع الفئات، تبدأ الفترة الأولى في العاشرة إلا ربعاً من صباح السبت، بينما تنطلق الفترة الثانية في الفترة المسائية بعد الظهيرة، على أن يتم بعد ذلك اعتماد النتائج النهائية.

بروتوكول

وأكد هزيم محمد القمزي أن اللجنة ستقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المسؤولة في إمارة دبي، وتنفيذ بروتوكول مجلس دبي الرياضي في إجراءات المسابقات والمنافسات الرياضية، مع الحرص على تشديد إجراءات التباعد الجسدي بين جميع المشاركين لضمان نجاح الحدث، بما في ذلك إلغاء التتويج والاكتفاء بتسلم أصحاب المراكز الثلاثة الأول للكؤوس فردياً.