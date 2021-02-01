فبراير يحدد مصير 3 بطولات

منير رحومة (دبي)

يشهد فبراير الحالي زحمة كبيرة في أجندة المسابقات المحلية، وضغطاً في المباريات التي تقام في مختلف البطولات، حيث تجرى 4 جولات مهمة في دوري الخليج العربي، بالإضافة إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي 9 فبراير، والمربع الذهبي لكأس رئيس الدولة 22 فبراير.

وتواجه الفرق التي تنافس على أكثر من جبهة، مرحلة صعبة تتطلب توزيع الجهود، وإشراك أكبر عدد من اللاعبين تفادياً للإرهاق، حرصاً على تحقيق أهدافها، خاصة أن الموسم لا يزال طويلًا.

ويشهد الشهر الحالي العديد من المباريات القوية والمهمة، مثل لقاء الوحدة مع الشارقة، والعين مع شباب الأهلي، في «الجولة 15»، والشارقة مع العين، و«ديربي» النصر مع الوصل، في «الجولة 16»، بالإضافة إلى لقاء مرتقب بين الشارقة «المتصدر» والجزيرة «الوصيف» في «الجولة 18».

وفي نصف نهائي كأس الخليج العربي، يقام «ديربي» ساخن بين الوصل وشباب الأهلي، وفي كأس رئيس الدولة، ينتظر أن يحفل المربع الذهبي بمواجهتين قويتين، الأولى بين بني ياس وشباب الأهلي، والثانية بين الشارقة والنصر، من أجل الوصول إلى نهائي أغلى البطولات.

ورغم ضغط الأجندة في «الشهر القصير»، إلا أن الجماهير ستكون أمام عروض كروية قوية ومثيرة، خاصة بعد التعديلات التي شهدتها الصفوف خلال الانتقالات الشتوية، وتطور مستوى العديد من الفرق، مما يرفع من قيمة الرهان، ويزيد من قوة المنافسة على الألقاب والبطولات.



