11 لاعباً «المشهد 1260» في «الخليج العربي»

مراد المصري (دبي)

أكد 11 لاعباً حضورهم الدائم، في دوري الخليج العربي، مع انطلاق الدور الثاني، بوصفهم يمثلون قائمة حصرية، لمن شاركوا في جميع دقائق مباريات الأندية الـ 14 إلى الآن، في ظاهرة تعكس جاهزيتهم الفنية والبدنية من جهة، وقدرتهم الانضباطية على تجنب تراكم الإنذارات والعقوبات، وبرصيد 1260 دقيقة لكل منهم.

ويتصدر القائمة «ثنائي» الشارقة، الحارس عادل الحوسني، وشاهين عبد الرحمن الذي يقود دفاع «الملك» بثبات، حيث سجل هدفين، فيما استقبل الفريق 13 هدفاً، ليكون ثاني أقوى دفاع.

ويكمل علي الحوسني تفوق شقيقه عادل في الشارقة، حيث يظهر حارس مرمى عجمان في القائمة أيضاً، ويملك صاحب أعلى رصيد من التصديات «58 مرة».

ويسجل علي مبخوت «قناص الجزيرة» حضوراً بارزاً، بوصفه من المهاجمين النادرين الذين نجحوا في اقتحام القائمة الحصرية، ويسجل ويصنع الأهداف بتميز هذا الموسم، بعدما سجل 8 أهداف وصنع 6 أهداف.

وهناك «ثنائي» اتحاد كلباء، عبدالسلام محمد، والحارس جمال عبدالله، وهما اللذان قدما أوراق اعتمادهما بنجاح هذا الموسم، وساعدا «النمور» على حصد نتائج متميزة إلى الآن.

ويسجل البرازيلي دودو لاعب خورفكان حضوره في القائمة، وسجل هدفين آخرهما هدف التعادل أمام العين في الجولة الماضية، وصنع 3 أهداف.

ونجح النيجيري موفتاو أولابي في حجز مقعده في تشكيلة الفجيرة بشكل دائم، حيث يقدم المدافع المقيم مستويات قوية.

ونجح ساشا مدافع بني ياس، والحارس فهد الظنحاني في تدوين نفسيهما أوراقاً ثابتة في تشكيلة «السماوي» هذا الموسم، ويكمل القائمة ماجد ناصر بوصفه الوحيد من شباب الأهلي، ضمن «توب 11».



