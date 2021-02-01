جيسوس بطل «هداف متسلسل» في «الخليج العربي»

عمرو عبيد (القاهرة)

يتواصل الصراع الكبير على «الحذاء الذهبي» في دوري الخليج العربي بصورة متقاربة جداً بين «رباعي القمة»، الزميلين ويليون سواريز وإيجور كورنادو، ومعهما إيجور جيسوس وجواو بيدرو، ويدرك الجميع أن التوقف عن التسجيل في جولة واحدة، ربما يفتح الطريق أمام أحدهم ليسبق الآخر، في لعبة «الكراسي الموسيقية» المثيرة في قائمة الهدافين، ورغم التفوق النسبي للثنائي «الملكي»، ويلتون وإيجور كورنادو، على باقي المنافسين، فإن «فارس» شباب الأهلي صاحب الـ19 عاماً، إيجور جيسوس، يقتنص حتى الآن لقب أفضل «هداف متسلسل» في مباريات الدوري، بعدما هز الشباك 8 مرات، عبر 4 جولات متتالية، بدأت في الأسبوع الرابع، وانتهت في الجولة السابعة، وهو ما يعني أن البرازيلي الصغير أحرز 80% من أهدافه الحالية توالياً، من دون توقف، بفضل «هاتريك» في شباك «الإعصار»، وثنائيتين متتاليتين أمام «فخر العاصمة» و«البركان».

المثير أن إيجور كورنادو وبيدرو لاحقاه بالسلسلة الناجحة ذاتها، حيث سجل كل منهما في 4 مباريات متتالية، لكن الحصاد جاء مختلفاً، حيث أحرز موهوب «الملك» 6 أهداف خلال تلك الفترة، بين الجولتين 3 و6، بينها ثنائيتان، أمام هداف «السماوي»، فقام بذلك الأمر في بداية الموسم، منذ الأسبوع الأول حتى الرابع، موقعاً على 5 أهداف متتالية.

على جانب آخر، ربما يبعد الثلاثي، لوبيز والبخيت وفراس، عن قمة معركة الهدافين حتى الآن، إلا أنهم نجحوا في اقتحام الصورة في تلك القائمة المتميزة، محتلين وصافتها، بعدما زار كل منهم الشباك في 3 جولات متتالية، وكان نجم الظفرة البادئ بالتألق في أول 3 أسابيع، مسجلاً 4 أهداف، بينها ثنائية الافتتاح، أما «النسر» رامون لوبيز، فقد هز الشباك 5 مرات بين الأسبوع الثامن والعاشر، في حين وقّع هداف «الذئاب» على 3 أهداف خلال الجولات 10 و11 و12.

ورغم اعتلاء ويلتون سواريز صدارة قائمة الهدافين، إلا أنه سجل أهدافه على فترات متباعدة بعض الشيء، ولم تكن البداية تنبئ بذلك، حيث هز الشباك 3 مرات في أول جولتين من الموسم الحالي، ثم عاد ليكرر الأمر في الأسبوعين 11 و12، بعدد الأهداف ذاته، ولم يختلف وضع باقي كبار الهدافين، إذ لم يسجل أي منهم في أكثر من جولتين متتاليتين، بمنْ فيهم «ملك الصناعة» مبخوت وليما ولابا كودجو وغيرهم، لكن الطريف أن لاعبين مثل علي صالح وبينل ملابا، أحرزا 75% من أهدافهما في 3 جولات متعاقبة، بدأها مهاجم «الإمبراطور» في الأسبوع السادس وأنهاها في الثامن، بينما حققها هداف «النمور» بين الأسبوعين السابع والتاسع.

الغريب أن الهداف القدير، سباستيان تيجالي، لم يدخل تلك القائمة على الإطلاق، بعدما أخفق في التسجيل عبر الجولات المتتالية، وهو ما يختلف عن حصاده في الموسم الماضي، الذي كرر فيه زيارته الشباك خلال مباراتين متتاليتين 3 مرات، وإذا كان لابا كودجو نجح في التسجيل خلال الأسبوعين، الخامس والسادس، فإنه لم يبلغ معدلاته الرائعة في النسخة الماضي، التي شهدت تسجيله الأهداف عبر 5 جولات متتالية في البداية، ثم عاد ليسجل في النهاية خلال أسبوعين في مرتين مختلفتين!

والملاحظة الطريفة الأخيرة، تتعلق بجواو بيدرو ورامون لوبيز، اللذين سجلا الأهداف بطريقة متسلسلة فقط، حيث أحرز هداف «السماوي» في أول 4 جولات، ثم عاد ليهز الشباك في الأسبوعين 8 و9، وبعدها في الجولتين 12 و13، في حين كان نجم «النسور» البطل في الجولات 8 و9 و10، قبل أن يعود للتألق في الأسبوعين 12 و13.



