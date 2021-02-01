«بطل الشتاء» يغازل 4 أندية في «دوري الأولى»

معتصم عبدالله (دبي)

أصبح لقب «بطل الشتاء» هدفاً مشتركاً، لأربعة من أندية دوري الدرجة الأولى، تتنافس على صدارة الدور الأول، الذي يسدل عليه الستار بنهاية «الجولة 11» المقبلة، وتتنافس أندية البطائح «19 نقطة»، الإمارات «18 نقطة»، دبا الفجيرة «17 نقطة»، العروبة «17 نقطة»، على لقب النصف الأول للدوري.

وعززت نتائج الجولة العاشرة التي اختتمت، السبت، قوة التنافس على الصدارة، بتعثر البطائح مجدداً بالتعادل أمام ضيفه العربي 1-1، وتقدم الأخير في النتيجة بهدف لوان أوليفيرا في الدقيقة 69، والذي استمر حتى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، لينجح «البديل» عادل المحرزي في إدراك التعادل، ليرفع البطائح رصيده إلى 19 نقطة مقابل 10 نقاط للعربي الثامن.

وقاد خليل نصيب مهاجم «الصقور» فريقه إلى الفوز على مضيفه مسافي 2-0، بعدما سجل «الثنائية» في الدقيقتين 67 و75، ليحصد الإمارات ثلاث نقاط «ثمينة»، ليعود إلى مقعد «الوصافة» برصيد 18 نقطة، فيما بقي مسافي برصيد 12 نقطة، وتراجع إلى المركز السابع.

وحافظ العروبة على مركزه الرابع، بفوزه على مضيفه الذيد 2-1، وسجل النيجيري فيكتور نوانيري «ثنائية» الضيوف، في الدقيقتين 12 و62، فيما أحرز جيفيرين سواريز «الوافد الجديد» ولاعب برشلونة السابق، هدف الذيد الوحيد في الدقيقة 21، قبل خروجه مع نهاية الشوط الأول بداعي الإصابة.

وألحق مصفوت «صاحب المركز قبل الأخير»، الخسارة بضيفه الحمرية «الخامس»، وسجل حارث المرزوقي الهدف الوحيد في الدقيقة 13، في المقابل حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة التعاون ودبا الحصن، والتي شهدت تسجيل أسرع أهداف الدوري، عن طريق محمد المربوعي مهاجم الحصن في الدقيقة الأولى، قبل أن يدرك جيلسون سيلفا التعادل للتعاون في الدقيقة 8، ورفع الأخير رصيده إلى 10 نقاط مقابل 12 نقطة للحصن السادس.



