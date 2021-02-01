إقبال كبير على المشاركة في بطولة الإمارات للجودو

أبوظبي (الاتحاد) اطلع محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، على الترتيبات والاستعدادات التي تقوم بها شعبة الجودو لإقامة بطولة الإمارات المفتوحة للجودو للشباب التي ينظمها الاتحاد 12 فبراير الجاري بصالة نادي اتحاد كلباء بالمنطقة الشرقية، وتستهدف الفئات العمرية التي تمثل مستقبل اللعبة.

وأكد الدرعي أن نجاح نادي اتحاد كلباء في تنظيم بطولة دوري أبطال الإمارات للجودو للشباب الأسبوع الماضي بالصالة نفسها، كان حافزاً مشجعاً لتنظيم البطولة الجديدة التي يأتي قيامها وفقاً للترتيبات الاحترازية والبروتوكول الصحي، مشيداً بالالتزام الكبير للأندية خلال البطولة السابقة، ومؤملاً أن يكون التقيد بالإجراءات بذات القدر خلال البطولة.

ويتواصل التسجيل للمشاركة في البطولة حتى الأحد المقبل، للأعمار تحت 18-19-20 سنة (مواليد 2001، 2002، 2003 )، أما الأوزان فقد تحددت بتحت 55، 60، 66، 73،81، 90، تحت 100، وفوق 100 كجم، وستكون المشاركة مفتوحة لكافة الأندية.

وأكدت لائحة البطولة ضرورة إبراز شهادة اللياقة الصحية وشهادة فحص الكورونا (كوفيد- 19 PCR) والتأكد من سلبية النتيجة عند صعود الميزان المقرر له مساء الخميس 11 فبراير الحالي بمقر نادي اتحاد كلباء مستضيف البطولة.