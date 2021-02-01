البلوشي بطلاً للقوس والسهم فئة ذوي الإعاقة

الشارقة (الاتحاد) حقق البطل العالمي يحيى البلوشى المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات كأس الإمارات للقوس والسهم لفئة ذوي الإعاقة، التي نظمها الاتحاد بنادي الحمرية.

ثمن أحمد سالم المظلوم المدير التنفيذي لنادي الثقة للمعاقين، الإنجاز الذي حققه البطل يحيى البلوشي لاعب فريق ألعاب القوى بالنادي، بالحصول على الميدالية الذهبية في أول مشاركة له، مؤكداً بأن اللاعب استطاع التغلب على لاعبين لهم باع كبير في اللعبة من خلال إصراره على تحقيق المركز الأول، والذي وضح من خلال التركيز التام في التدريبات، حيث تم عمل برنامج تدريبي خاص للاعب لتنمية مهاراته الفنية والذهنية، استعداداً لهذه المشاركة.

كما عبر اللاعب يحيى البلوشي عن سعادته بتحقيق الميدالية الذهبية في أول مشاركة له في هذه الرياضة، موجهاً الشكر إلى إدارة نادي الثقة على دعمه وتشجيعه للمشاركة في البطولة.