سيف بن فطيس: حلم الأولمبياد قائم لرماية الإمارات

رضا سليم (دبي)

أحرز سيف بن فطيس رامي منتخبنا الوطني، الميدالية الفضية في بطولة الجائزة الكبرى للرماية «الجراند بري» المقامة حالياً بالمغرب، بمشاركة 21 دولة، وحظيت البطولة بأهمية كبرى كونها تمنح نقاطاً تصنيفية للمشاركين فيها، وكذلك نقاطاً مهمة لأصحاب المراكز الأولى، كما أنها أول بطولة كبرى بعد عودة النشاط في أعقاب التوقف الطويل، على خلفية جائحة كورونا، اعتبارا من مارس 2020.

جاءت الفضية في فئة الاسكيت، وتعد أول إنجازات اتحاد الرماية في عام 2021، كما أنها بداية لمشوار طويل في تجميع النقاط للتأهل للأولمبياد طوكيو المقبلة، وجاء ابن فطيس بعد الرامي القطري راشد حمد، عقب منافسة قوية بينهما على المركز الأول، وسجل بطلنا في المرحلة النهائية 52 طبقاً بفارق طبقين عن الصدارة فيها، وجاء في المركز الثالث الإسباني خوان خوسيه.

ونشر الاتحاد الدولي للعبة تفاصيل البطولة للرجال والسيدات على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، مشيداً بقوة المنافسة على الصدارة، ووصف المرحلة النهائية بالصراع المرير من أجل الفوز بالمركز الأول، وتستمر البطولة في بقية الفئات حتى السبت المقبل.

وأكد سيف بن فطيس أن المنافسة كانت قوية بين رماة من 21 دولة، بينهم أبطال أولمبيون وأبطال كأس عالم، ونخبة من الرماة المميزين الذين شاركوا في البطولة بحثاً عن تجميع نقاط نحو الأولمبياد، خاصة أن البطولة تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة، وهناك نقاط للمراكز الأولى في كل فئة، ولازال الحلم الأولمبي قائماً للإمارات.

وأضاف: «الميدالية الفضية بداية لمشوار طويل خلال عام 2021، خاصة أننا بحاجة إلى مزيد من النقاط التي تضعنا من جديد على طريق الأولمبياد، بالإضافة إلى ضرورة المشاركة في كل البطولات الدولية المقبلة المعتمدة من الاتحاد الدولي للعبة، وهناك نظام دولي لتجميع النقاط، ومن المؤكد أن كل الرماة الذين لم يلحقوا بالأولمبياد ستكون المنافسة بينهم شديدة في البطولات التأهيلية المقبلة».