بيريز: غياب بنزيمة عن «الديوك» خسارة كبيرة

أنور إبراهيم (القاهرة)

لا يخفى على أحد أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، مشجع كبير لكريم بنزيمة نجم هجوم «الملكي»، وعندما سألته محطة راديو وتليفزيون «أوروبا واحد» عن رأيه في استبعاد اللاعب الكبير من منتخب فرنسا، منذ أكثر من 5 سنوات، قال: إنه وضع غير مفهوم. وأضاف: حرمان أحد أفضل لاعبي العالم من اللعب لمنتخب بلاده، يعتبر بمثابة خسارة كبيرة، وموقف لا يمكن لأي أحد أن يستوعبه مهما كانت الأسباب.

وقال: لقد كان سلوك اللاعب مثالياً تجاه هذا الموقف، وهو نجم يقدره جميع زملائه، ويمثل قيم الاحتراف الحقيقي والالتزام والتواضع، ولم يحدث مطلقاً أن تعرض بنزيمة للطرد من ملاعب كرة القدم، ونحن فخورون به، وهو شخص إيجابي جداً، ولهذا أنا لا أفهم كيف لا يلعب مع «الديوك».

واعترف بيريز بأن كريم بنزيمة يحظى بثقة واحترام وإعجاب جميع المدريديين، وحفر اسمه بين أفضل مهاجمي «الميرنجي» على مر التاريخ، منذ وصوله إلى العاصمة الإسبانية عام 2009.

يذكر أن السبب الرئيسي لاستبعاد بنزيمة من منتخب فرنسا، هو اتهامه بالتورط في قضية غير أخلاقية، وتطورت الأمور بعد ذلك، عندما هاجم ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا بشدة، متهماً إياه بـ «العنصرية» لأنه أصر على استبعاده، فزادت الأمور سوءاً، ما دفع ديشامب إلى التمسك أكثر بموقفه، وأيده في ذلك نويل لوجريه رئيس اتحاد الكرة الفرنسي.