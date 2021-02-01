رئيس البايرن: «التهنئة» دليل عدم الخلاف مع ألابا

أنور إبراهيم (القاهرة)

شدد هيربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني، على أنه لا توجد أدنى مشكلة مع اللاعب النمساوي ديفيد ألابا، رغم توقف المفاوضات الخاصة بتمديد عقده، ما يعني أنه سيصبح حراً في الرحيل عن النادي مجاناً في الصيف القادم، وهو مطلوب بالفعل من الآن في أكثر من نادٍ أوروبي كبير، في مقدمتها ريال مدريد وتشيلسي وباريس سان جيرمان. وأضاف هاينر في حديث لصحيفة «بيلد آم سونتاج»: لقد أرسلت إلى ألابا بريداً إلكترونياً هنأته فيه بحصوله على جائزة أفضل لاعب كرة نمساوي في العام المنتهي، وتلقيت منه رداً سريعاً خلال 15 دقيقة، وكان سعيداً جداً بالتهنئة.

وقال هاينر: نحن لم نعد نتحدث عن موضوع تمديد التعاقد، والعلاقات بيننا حسنة، وعلينا دائماً أن نواجه مثل تلك الأمور بشكل احترافي.

وتطرق هاينر للحديث عن هانزي فليك مدرب بايرن ميونيخ الذي فاز في الموسم الماضي بالثلاثية الدوري والكأس و«الشامبيونزليج»، وقال إنه مقتنع بأن فليك قادر على الفوز هذا العام ببطولات أخرى، أقربها كأس العالم للأندية.

وأضاف: نحن نقدر عمل المدرب وندين له بالعرفان، لأنه أنجز مهمته بنجاح في الموسم الماضي، وسيقودنا إلى المزيد من الألقاب.