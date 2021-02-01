نيمار: مبابي «أسألك البقاء»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

أبدى البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، رغبته في مد إقامته في العاصمة الفرنسية، وتمديد عقده مع النادي الباريسي، وأعرب عن أمله في أن يفعل الفرنسي الشاب كيليان مبابي زميله في الفريق الشيء نفسه.

مبابي

وقال نيمار، في حديث للقناة الأولى بالتليفزيون الفرنسي: أنا سعيد في سان جيرمان، وأشعر بأنني في حالة جيدة هنا، وتأقلمت تماماً، وأصبحت أكثر هدوءاً، وأريد أن أبقى هنا ومعي مبابي.

وأشار نيمار إلى علاقة الصداقة القوية التي تربطه بالفرنسي الشاب، قائلاً: أرغب دائماً في مساعدة مبابي، على إخراج أفضل ما عنده من فنون الكرة، إنه فتى ذهبي وأناديه بهذا اللقب، لأنه ذهبي فعلاً، وأيضاً صاحب قلب كبير.

وأضاف: كلاعب كرة نعرف قيمته جيداً ولكنه خارج المستطيل الأخضر، إنسان رائع ولا يصدق، ودائم الابتسام ولطيف ويجيد الدعابة والتسلية، ونحن نتشابه في أمور كثيرة، منها أنه لكي نكون في أفضل حالاتنا، لابد أن نكون سعداء في المقام الأول.

يذكر أن عقد نيمار ومبابي ينتهي في صيف 2022، ويفاوضهما النادي حالياً بشأن تمديد عقديهما.

وفي ختام حديثه، تطرق نيمار إلى المباراة النهائية لبطولة دوري الأبطال «الشامبيونزليج» في الموسم الماضي، والتي خسرها فريقه لحساب بايرن ميونيخ، وقال: هذا شيء لا أحب الحديث عنه، لقد بكيت وقتها كثيراً، كنت أريد أن أحضر الكأس إلى فرنسا، ولكننا للأسف لم ننجح في ذلك، ولكن ما زالت أمامنا فرص أخرى، وسنبذلك أقصى جهدنا للوصول إلى نهائي بطولة هذا الموسم وانتزاع لقبها.



