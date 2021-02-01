جيرارد: أشعر بالندم للرحيل عن ليفربول

أنور إبراهيم (القاهرة)

اعترف النجم الإنجليزي المخضرم ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول، بأنه نادم قليلاً، على الرحيل عن «الريدز» عام 2015، والانضمام إلى لوس أنجلوس جالاكسي بالدوري الأميركي.

وقال في تصريحات لصحيفة «ديلي ميل»، إنه كان يتمنى مد عقده، لكي تتاح له فرصة اللعب، تحت قيادة الألماني يورجن كلوب المدرب الحالي للفريق، ولكنه رفض أن تكون مدة العقد موسماً واحداً، وانتهى به الأمر في نهاية المطاف إلى الرحيل، والتوقيع للوس أنجلوس جالاكسي، بحثاً عن تحدٍ جديد في الدوري الأميركي، حيث استمر هناك لمدة عام، واعتزل بعدها.

وأضاف: أقول إنني نادم قليلاً، لأنني الآن أبلي بلاءً حسناً في أسكتلندا حيث أدرب جلاسجو رينجرز، وأتصدر معه الدوري، بفارق كبير عن المنافس اللدود سيلتيك جلاسجو.

وقال: عشت أفضل سنوات عمري في «الأنفيلد»، وكانت مغامرة رائعة مع ليفربول لن أنساها ما حييت، وسأظل مديناً لهذا النادي بكل ما حققته من شهرة ومجد، وما عشته فيه من ذكريات رائعة.

وأضاف: عشت حلمي في ليفربول، وحققت معه إنجازات ما كنت أحلم بها أبداً.

واعترف جيرارد بأنه لا يمكن أن يخفي اهتمامه بالدوري الإنجليزي، والرغبة في العودة للتدريب فيه، ولكنه لا يستهدف ليفربول بالتدريب في المقام الأول، وإنما سيسعى لتدريب أحد الفرق الأخرى، لاكتساب المزيد من الخبرة، ولكنه على أي حال ليس متعجلاً العودة إلى إنجلترا.

ولعب جيرارد «40 عاماً» 700مباراة مع ليفربول، من 1998 إلى 2015، ويعتبر أحد أهم اللاعبين في تاريخ النادي، حيث أحرز معه 9 بطولات، منها الفوز بدوري الأبطال «الشامبيونزليج»، كما سجل 186 هدفاً، وصنع 143 هدفاً.