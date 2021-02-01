كومان: «مسرب» تفاصيل عقد ميسي «سيئ النية»

أنور إبراهيم (القاهرة)

حرص الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة، على أن يدافع عن نجم الفريق الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي، على هامش فوز الفريق على ضيفه أتليتك بلباو 2-1، في «الجولة 21» للدوري الإسباني «الليجا»، وذلك رداً على التسريبات التي نشرتها صحيفة «الموندو ديبورتيفو» الإسبانية، بشأن بنود وتفاصيل عقد «البرغوث» مع النادي «الكتالوني». وقال كومان في تصريحاته للصحفيين، إن تسريبات مثل هذه من الممكن أن تؤثر على الأشخاص المعنية بها، ولكن كنت متأكداً أن ذلك لن يؤثر عليه، وسيلعب مباراة كبيرة، وهذا ما حدث فعلاً، إنه أفضل لاعب في العالم، وأعطى الكثير والكثير لناديه.

واتهم كومان الشخص الذي سرب تفاصيل عقد ميسي بأنه سيئ النية، لأنه أراد الإضرار بالنجم الكبير.

وأضاف: لقد أثبت ميسي على مر السنين مدى أهميته، وتأثيره الكبير على نتائج الفريق، وإسهامه في كل بطولاته خلال الـ 15 سنة الأخيرة. وقال: أنا لا أفهم كيف يقولون إن ميسي تسبب في تدمير النادي، وهو الذي لم يقصر يوماً في تقديم كل جهده، من أجل جعل هذا النادي، في أبهى صورة وأفضل حال، وعلينا أن نتذكر ذلك دائماً.

واتهم كومان من سرب هذه التفاصيل بأنه، لو كان من النادي، فإنه يستحق الطرد خارج جدرانه، ولابد من لفظه، لأنه ألحق الضرر بالنادي، وليس بميسي وحده.