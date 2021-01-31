ماكيتي ديوب يعود إلى الظفرة

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

يعيد الظفرة هدافه السابق السنغالي ماكيتي ديوب، إلى صفوفه غداً «الاثنين»، بعد أن يجتاز الفحص الطبي، على أن يتم قيده بدلاً من البرازيلي دينيلسون بيريرا الذي ضمه في الصيف الماضي، ليكون بجانب الهولندي ميخائيل روشفيل، والإسباني بيدرو كوندي، والمغربي عصام العدوة، بينما يغادر الأردني ياسين البخيت القائمة ومعه بيريرا.

ودافع ديوب عن قميص «الفارس» لأربع سنوات، قبل أن يرحل منه إلى شباب الأهلي، نهاية عام 2016، ومنه إلى جويزو رينيه الصيني عام 2018، وانتقل إلى الشباب السعودي في يناير 2020، وانتهت العلاقة بين الطرفين 18 يناير الماضي بـ«فسخ العقد».