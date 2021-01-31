فوز العين وشباب الأهلي في دوري الطائرة

معتصم عبدالله (دبي)

صعد العين للمركز الخامس في ترتيب دوري الرجال لكرة الطائرة، بفوزه على الوحدة بثلاثة أشواط نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأول على صالة نادي بني ياس ضمن الجولة العاشرة، ورفع «الزعيم» الذي حقق فوزه الخامس رصيده إلى 17 نقطة، مقابل 3 للعنابي صاحب المركز قبل الأخير.

وفي المقابل، واصل شباب الأهلي ملاحقة الصدارة، بتفوقه على النصر في «ديربي بر دبي» بثلاثة أشواط نظيفة، ليبقى في المركز الثالث برصيد 21 نقطة، مقلصاً الفارق مع «العميد» الوصيف إلى ثلاثة نقاط فقط، مقابل 27 لبني ياس المتصدر.