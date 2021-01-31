جمهور «العنابي».. الوفاء «فوق الجبال»

دبي (الاتحاد)

خطف مجموعة من مشجعي الوحدة الأنظار من انتصار «العنابي» العريض أمام حتا 4-1، ضمن «الجولة 14» لدوري الخليج العربي، بعدما حرصوا على متابعة المباراة، من حول الجبال المطلة على استاد حمدان بن راشد في حتا، في ظل استمرار إقامة المباريات من دون جماهير.

وبدا التزام مشجعي «العنابي» بإجراءات التباعد الجسدي واضحة، في مشهد اللقطة التي وثقتها شاشات نقل المباراة، من خلال الوجود على بعد مسافات آمنة، والاستمتاع بأجواء الشتاء الجميلة، والتي زادها حلاوة الأداء المتميز لـ «أصحاب السعادة»، في ظل الظهور الإيجابي للسوري عمر خريبين العائد حديثاً إلى دوري الخليج العربي من بوابة الوحدة.

وحظيت اللقطة التلفزيونية لمشجعي «العنابي» في جبال حتا، بتفاعل كبير من الجمهور في وسائل التواصل الاجتماعي، علاوة على برامج التحليل لدوري الخليج العربي.

بدوره، غرد عبد الباسط الحمادي مدير فريق الوحدة السابق، معلقاً على اللقطة، قائلاً: «كيف نخفي حبنا والشوق واضح»، موجهاً تحية تقدير لمشجعي «العنابي»، واصفاً اللقطة بأنها الأجمل في «الجولة 14» لدوري الخليج العربي.