يعقوب الحمادي: خطأ مؤثر ضحيته «الزعيم»

معتز الشامي (دبي)

أشاد يعقوب الحمادي المحلل التحكيمي، بتألق الوجه الجديد نواف الزيودي الذي دفعت به لجنة الحكام، ليكون أحد الأسماء التي يتم ثقلها بعد اكتشفها، وقال: يحسب للجنة الحكام، منح الفرصة للزيودي، الذي تألق ونجح بامتياز واقتدار في قراراته القوية، باحتساب ضربتي جزاء صحيحتين، وإن ألغيت إحداهما، لوجود تسلل قبل الحالة نفسها، وأعتقد أن لجنة الحكام وفقت تماماً في منح الفرصة للزيودي.

وأضاف: التحكيم في الجولة شهد قرارات أثرت على النتائج، منها مباراة العين وخورفكان بسبب إلغاء الهدف الثالث لكايو، لعدم وجود مخالفة على اللاعب؛ لأن هناك فارقاً بين اللمس في الكرات المشتركة، وفق التعديلات الأخيرة للقانون، وبين الدفع أو جذب اللاعب لآخر، وهذه الحالة مجرد لمس طبيعي، وليس مخالفة تستوجب العقوبة، أو دفع خشن أو جذب للاعب، كما كانت زاوية الحكم سيئة، ولم تسمح له برؤية الحالة.