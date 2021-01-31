حسين عبدالرحمن «بديل ناجح» 4 مواسم!

رضا سليم (دبي)

استحق حسين عبدالرحمن لاعب وسط عجمان لقب «البديل الناجح» في مباراة فريقه أمام الظفرة، بعدما عادل الكفة في الدقيقة 51، عقب نزوله بـ 5 دقائق، وهو الهدف الثاني له هذا الموسم مع «البرتقالي» ورغم أن المدرب أيمن الرمادي يعتمد عليه في «محور الارتكاز»، فإن اللاعب لديه نزعة هجومية، واعتاد التقدم خلف المهاجمين وصناعة الأهداف وأيضاً تسجيلها، وسبق أن هز شباك الظفرة في الدور الأول، عندما خسر «البركان» 1-4، إلا أن بصمته كانت حاضرة.

ولعب حسين عبدالرحمن 495 دقيقة خلال 12 مباراة مع «البرتقالي»، في دوري الخليج العربي هذا الموسم، ويمثل الورقة الرابحة للرمادي، ليدفع به في توقيت معين لتنفيذ فكره وتكتيكه في وسط الملعب، حيث لم يلعب أساسياً إلا 4 مباريات، وتغيره في مباراتين منها، وشارك بديلاً في 8 لقاءات.

ومنذ انتقاله من دبي إلى عجمان موسم 2017-2018، يقوم بدور «البديل»، وفي الموسم الماضي لعب 548 دقيقة خلال 14 مباراة، وفي الموسم قبل الماضي، 435 دقيقة في 15 مباراة، وفي الموسم الذي انتقل فيه شارك في 438 دقيقة خلال 9 مباريات، أي أنه لعب 1952 دقيقة في 50 مباراة بدوري الخليج العربي حتى الآن مع «البرتقالي».

ولا يزال أمام حسين عبدالرحمن مباريات الدور الثاني، ليشارك في عدد أكبر من الدقائق، ليكون هذا الموسم الأفضل له منذ انتقاله إلى عجمان، وتسجيل أهداف أخرى، خاصة أنه أحرز هدفين في الموسم الماضي، مقابل هدف في الموسم قبل الماضي، ليسجل مع «البرتقالي» 5 أهداف في 4 مواسم.

الطريف أن حسين يشارك أحياناً، بجوار شقيقه حسن الذي يلعب أيضاً في الوسط، ويدفع به المدرب في أوقات معينة، ليحصل هو الآخر على لقب «البديل» ولعب 8 مباريات هذا الموسم، إلا أنه ابتعد لمباريات عدة لظروف الإصابة.