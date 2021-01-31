«الإمبراطور» يقهر «شبح الغيابات»!

علي معالي (دبي)

شهدت «الجولة الـ14» العديد من الغيابات المؤثرة، في أندية دوري الخليج العربي، وفتح ذلك الطريق أمام ظهور عدد من اللاعبين الذين لم تتح لهم فرصة المشاركة من قبل، وأثبتت الوجوه الجديدة جدارتها وكفاءتها، والبعض الآخر ما زال ينتظر تقديم أوراق اعتماده، ويأتي الوصل في مقدمة الفرق المستفيدة من «الأوراق الجديدة».

وشهدت قائمة «الإمبراطور» غياب عدد كبير من اللاعبين المؤثرين والأساسيين، منهم فابيو ليما، وفيجريدو، وأوروز، ومينديز، وحسن إبراهيم، وسالم العزيزي، وناتان فيليبي، وجورج دوبينج، والحارس حميد عبدالله، ومع ذلك عاد الفريق من «موقعة السماوي» بالفوز الثمين، مع الوضع في الاعتبار أن بني ياس افتقد أيضاً جهود جواو بيدرو، وجواو فيكتور، وفواز عوانه، وجون تيبار، وصامويل، وخالد العطاس، ومحمد الحمادي، واللاعبون لهم تأثيرهم البالغ على مستوى «السماوي».

وغاب عن شباب الأهلي في مباراته مع اتحاد كلباء عدد من اللاعبين الأساسيين في التشكيلة، ومع ذلك أحكم «الفرسان» قبضته على مقاليد اللقاء، في ظل عدم مشاركة عبدالعزيز صنقور ووليد عباس ويوسف جابر ومحمد مرزوق ووليد حسين.