«الفوز 7» لغة العنبري أمام «الذئاب»

علي معالي (دبي)

أصبحت الانتصارات «المتحدث الرسمي»، في حوار عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة، في مبارياته أمام الفجيرة، وآخرها قيادة «الملك» إلى الفوز على «الذئاب» 3- 2، مساء أمس الأول، ضمن «الجولة 14»، لدوري الخليج العربي لكرة القدم.

ومنذ توليه تدريب الشارقة خلفاً للبرازيلي باولو بوناميجو موسم 2015 - 2016، لم يعرف العنبري طعم الخسارة أمام الفجيرة، في 7 مباريات، ولم يلتق الفريقان موسمي 2016-2017، و2017-2018، لوجود الفجيرة في الدرجة الأولى، ومنذ عودة «الذئاب» إلى «المحترفين» في الموسم التالي، فشل في التفوق على «الملك» حتى الآن.

وكان العنبري عاد مجدداً بصفة «مدرب طوارئ» بدلاً من البرتغالي خوزيه بيسيرو، بعد نهاية الجولة الرابعة موسم 2017- 2018.

ومن المعروف أن الفريقين لعبا معاً 10 مباريات في حقبة الاحتراف، رجحت كفة «الذئاب» في أول 3 لقاءات، ولكن المباريات السبع التي قاد فيها العنبري الشارقة شهدت تفوقاً تاماً لـ «الملك».