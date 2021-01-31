«الإعصار» يحسم 5 صفقات

مراد المصري (دبي)

أكمل حتا 5 صفقات في الساعات الأخيرة، قبل غلق سوق الانتقالات الشتوية، غداً «الاثنين»، في محاولة أخيرة لتعزيز صفوف الفريق الذي يبحث عن الهروب من منطقة الهبوط في ترتيب دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وأعلن «الإعصار» ضم المدافع السلوفيني ميرال سمارجيتش، لتدعيم الخط الخلفي، كما تعاقد مع الأوزبكي دوستونبيك خامداموف، قادماً من النصر على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم، كما قام حتا بضم الثنائي المغربي أيمن رشوق وأنيس كريمي، وقيدهما في فئة المقيمين والبرازيلي جوناتاس قادماً من الشارقة على سبيل الإعارة.