الأندية تطالب «المحترفين» بالتدخل لحل «أزمة التحكيم»

دبي (الاتحاد)

طلبت أندية دوري الخليج العربي لكرة القدم، من رابطة المحترفين، التدخل ومخاطبة اتحاد الكرة، بشأن تكرار أخطاء الحكام المؤثرة، وأبدت الأندية خلال اجتماع المدراء التنفيذيين عدم رضاها عن الأخطاء التحكيمية المؤثرة، كما تضامنت مع قضية الوصل، فيما يتعلق بضرورة تعميم لائحة الحكام عليها، ومعرفة الآلية التي يتم من خلالها معاقبة الحكم المخطئ، بالإضافة إلى مطالبة الأندية بتدخل اتحاد الكرة، ورابطة المحترفين، للوقوف على آلية عمل إدارة الحكام، فيما يتعلق ببرامج تطوير القضاة، خاصة حكام الفيديو والساحة.

وتقوم رابطة المحترفين، بالتشاور والتنسيق مع اتحاد الكرة، ونقل آراء الأندية للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف، في ظل وجود مطالب بتعميم لائحة الحكام الجديدة.

وأشارت المصادر إلى أن تزايد الأخطاء التحكيمية المؤثرة أثار استياء الأندية، وهو ما عبرت عنه خلال الاجتماع الأخير، على هامش مطالبة الوصل للرابطة، بضرورة التدخل في أزمته مع اللجنة والاتحاد، بسبب طرد ليما في مباراة بني ياس.