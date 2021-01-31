اتحاد الكرة يحسم قرار استضافة مجموعات «الأبطال» خلال 72 ساعة

معتز الشامي (دبي)

عقد اتحاد الكرة اجتماعاً تنسيقياً، اليوم، مع أنديتنا المشاركة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وهي الشارقة، وشباب الأهلي، والعين والوحدة، بمقره في دبي، وذلك لمناقشة خطاب الاتحاد الآسيوي الذي تضمن شروط استضافة أي منها لمنافسات مجموعتها في البطولة التي تنطلق أبريل المقبل، بنظام «المجمعة»، بسبب استمرار آثار جائحة «كوفيد-19».

وعرض الاتحاد كل ما يتعلق بالتنظيم والاستضافة، واستطلع رغبة الأندية في استضافة مجموعاتها من عدمه، وتم الاتفاق على ضرورة حسم الأمر خلال 48 ساعة بالنسبة للأندية، على أن يرد الاتحاد على نظيره الآسيوي خلال 72 ساعة بشأن تحديد عدد المجموعات التي يتم استضافتها، أو الاعتذار عن استضافة المجموعات، وترك الأمر لدول مجاورة.

وأشارت مصادر «الاتحاد»، إلى أن الاتحاد الآسيوي سيغلق باب تلقي طلبات الاستضافة لمجموعات دوري الأبطال، في منتصف فبراير المقبل.

وأفادت المتابعات أن اتحاد الكرة، سيطلب إيضاحات من نظيره الآسيوي بشأن آلية التعامل مع طلب استضافة مجموعة العين أو الوحدة، حيث يلعب الناديان الدور التمهيدي 7 أبريل المقبل، حيث يواجه العين فريق فولاد الإيراني، بينما يستضيف الوحدة فريق الزوراء العراقي، وفي حال عدم تأهل أحدهما أو أي منهما، يصعب استضافة المجموعات، وهو ما يعني ضرورة موافقة الاتحاد الآسيوي على هذا الشرط، قبل المضي قدماً في تقديم طلبات الاستضافة لمجموعتي العين أو الوحدة أو كليهما، حال قرر الناديان الاستضافة.

وعلى جانب آخر، علمت «الاتحاد»، أن هناك رغبة من الاتحاد الآسيوي، بإقامة أكثر من مجموعة في الإمارات لوفرة إمكانيات التنظيم والاستضافة، بجانب نجاح الدولة في التعامل مع آثار جائحة «كوفيد-19»، خصوصاً فيما يتعلق بكرة القدم، بعد نجاح تنظيم دوري الخليج العربي، وإنهاء الدور الأول بنجاح، وتشديد الإجراءات الاحترازية التي أسهمت في تقليل أخطار «الجائحة» بشكل كبير على الأطقم الفنية والإدارية.