مشاركة كبيرة في حملة اتحاد الجو جيتسو للتطعيم

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم اتحاد الجو جيتسو حملة التطعيم التي نظمها بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» يومي الجمعة والسبت الماضيين في صالة جو جيتسو أرينا، وسط إقبال كبير من اللاعبين واللاعبات.

وأكّد يوسف البطران عضو مجلس الإدارة، أن حملة التطعيم التي نفذها الاتحاد تأتي في إطار حرصه على التعاون مع جميع الأجهزة المعنية في إمارة أبوظبي لمواجهة فيروس «كوفيد 19» على أكثر من محور، موضحاً أن الاتحاد، ومنذ ظهور هذا الفيروس وتفشي الجائحة، كان من أول الجهات الرياضية التي طبقت العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية، وفقاً لأفضل الممارسات المتبعة في هذا الجانب.

كما أشاد بالتعاون المثمر والإيجابي مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» التي ساهمت في توفير اللقاحات والخبرات لضمان نجاح هذه الحملة وتحقيقها أهدافها كاملة.

ولفت إلى أن اللقاح يشكل خطوة أساسية في التصدي للفيروس والحد من انتشاره، مشيراً إلى أننا في الاتحاد لن نتخلى عن اتباع الإجراءات والتدابير الوقائية، داعياً جميع أفراد المجتمع إلى تطبيق التدابير الاحترازية الموصى بها.