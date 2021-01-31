هداف «الخليج العربي» على «إيقاع السامبا»

معتصم عبدالله (دبي)

اكتسى السباق على لقب هداف دوري الخليج العربي بنهاية «الجولة 14» بألوان «السامبا»، في ظل التنافس المثير بين الرباعي، البرازيلي ويلتون سواريز وإيجور كورنادو «الشارقة» برصيد 11 هدفاً، مقابل 10 أهداف لإيجور جيسوس «شباب الأهلي»، جواو بيدرو «بني ياس».

ولا يلغي تقارب السجل التهديفي بين «الرباعي»، أو حتى التساوي على مستوى المنافسة الثنائية، تفاوت المهارات التهديفية للرباعي، ففي الوقت الذي يحلو فيه السجل التهديفي لـ«الثنائي» إيجور جيسوس وجواو بيدور من أهداف ركلات الجزاء، سجل إيجور كورنادو 6 من أهدافه الـ11 من علامة الجزاء، مقابل هدف لزميله ويلتون.

ويتصدر كورنادو لاعب وسط الشارقة «السباق الرباعي» في الجمع بين التسجيل وصناعة الأهداف، بعدما صنع 3 فرص ترجمت لأهداف، مقابل 2 لإيجور جيسوس، وفرصة واحدة لويلتون، فيما يخلو سجل جواو بيدرو مهاجم بني ياس من الصناعة.

وسجل الثنائي ويلتون سواريز وجواو بيدرو كل أهدافهم في الدوري من داخل منطقة الجزاء، فيما توزعت أهداف بيدرو الـ10 ما بين 8 أهداف من داخل المنطقة، مقابل هدفين خارج منطقة الجزاء، بدوره سجل كورنادو 8 من أهدافه من داخل المنطقة، وهدفين من خارجها، مقابل هدف من ركلة حرة وهو اللاعب الوحيد بين الرباعي الذي نجح في التسجيل من الركلات الحرة.

وتعد «القدم اليمنى» المفضلة للتسجيل لدى الرباعي البرازيلي، غير أن اللافت تمثل في تسجيل إيجور كورنادو لأهدافه الـ11 بالقدم اليمنى، وحل ثانياً زميله ويلتون برصيد 6 أهداف، مقابل 4 لجواو بيدرو، و3 أهداف لإيجور جيسوس.

في المقابل، تصدر إيجور جيسوس مشهد التسجيل بـ«القدم اليسرى» برصيد 4 أهداف، مقابل 3 للثنائي ويلتون وجواو بيدرو، فيما خلا سجل كورنادو من التسجيل باليسرى، وجمعت «الأهداف الرأسية» بين الثلاثي ويلتون، جيسوس، وبيدرو برصيد 3 أهداف لكل لاعب.

وتقاربت دقائق اللعب بين الرباعي البرازيلي بنهاية «الجولة 14»، حيث حل كورنادو أولاً برصيد 1252 دقيقة في 14 مباراة، وإيجور جيسوس 1199 دقيقة في 14 مباراة، وويلتون 1161 دقيقة في 14 مقابل، 1167 دقيقة لجواو بيدرو في 13 مباراة.