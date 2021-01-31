برشلونة يهدد بمقاضاة «ال موندو» لنشر تفاصيل عقد ميسي

مدريد (د ب أ)

كشف نادي برشلونة الإسباني اليوم، عن إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضد صحيفة «ال موندو» التي نشرت تفاصيل عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع النادي «الكتالوني».

وذكر برشلونة في بيان: «النادي يأسف لما هو منشور، نظراً لأنها وثيقة خاصة يحكمها مبدأ السرية بين الطرفين».

وأضاف البيان: «برشلونة بشكل قاطع ينفي أي مسؤولية عن المنشور، وسيتخذ الإجراء القانوني المناسب ضد «ال موندو» عن أي أضرار قد تحدث نتيجة لذلك».

ونشرت صحيفة «ال موندو» تفاصيل عقد ميسي في نسختها الصادرة اليوم «الأحد»، وكشفت عن القيمة المالية لعقد اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً، والممتد لأربعة أعوام، والذي جرى توقيعه في نوفمبر 2017.

وأشارت العديد من وسائل الإعلام الإسبانية إلى أن ميسي يدرس من جانبه أيضاً مقاضاة صحيفة «ال موندو».