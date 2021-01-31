تشيلسي.. «أول فرحة» في «حقبة توخل»

أحرز المدرب الألماني توماس توخل، فوزه الأول مع تشيلسي، بعد حلوله بدلاً من المدرب فرانك لامبارد، على حساب ضيفه بيرنلي 2-صفر، اليوم، في المرحلة 21 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

واستقدم نادي غرب لندن الأسبوع الماضي مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي «المقال» من منصبه للحلول بدلاً من لامبارد «المقال» أيضاً لسوء النتائج، في محاولة من الفريق المملوك من الملياردير الروسي رومان إبراموفيتش لإعادته إلى سكة التأهل نحو دوري أبطال أوروبا.

وفيما انتهت مباراة توخل الأولى بتعادل سلبي ضد ولفرهامبتون منتصف الأسبوع، في ملعب ستامفورد بريدج، بدأ بيرنلي خصماً صعباً، قبل أن ينحني أمام هجمات الفريق «الأزرق».

وسيطر لاعبو توخل على المواجهة حارمين بيرنلي من الحصول على أكثر من فرصة واحدة طوال اللقاء.