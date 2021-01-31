كايسي يعانق «دلة الجولف» في المجلس

توج اللاعب الإنجليزي بول كايسي بلقب النسخة الـ32 لبطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك التي أقيمت في نادي الإمارات للجولف، بمشاركة نخبة من أفضل لاعبي العالم تنافسوا على جوائز مالية تبلغ 3.25 مليون دولار، في البطولة التي تعد الأعرق بالمنطقة في الجولة الأوروبية للجولف التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي».

جاء فوز اللاعب الإنجليزي بول كايسي، المصنف 27 عالمياً، باللقب بعد منافسة قوية في الجولة الختامية التي أقيمت أمس على ملعب المجلس، وأنهى الجولة بمجموع ضربتين تحت المعدل، وبالمجمل الكلي حقق نتيجة 17 ضربة تحت المعدل على مدار الأربع جولات للبطولة.

ونال اللاعب البالغ من العمر 43 سنة، كأس «الدلة العربية» الشهير، كما حصل على جائزة مالية تبلغ 527.180 ألف دولار «حوالي 2 مليون درهم»، خلال مراسم التتويج التي شهدها: معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان حاكم دبي، وسلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، وعبدالناصر بن كلبان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وعادل الزرعوني نائب رئيس اتحاد الجولف، ومصطفى الهاشمي رئيس قسم الضيافة والترفيه في مجموعة وصل، وإبراهام كوشي الرئيس التنفيذي للعمليات في أوميجا، وشاين نيلسون الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وكيث بيلي المدير التنفيذي للجولة الأوروبية للجولف.

وأصبح كايسي رابع لاعب إنجليزي يتوج بلقب البطولة في دبي مارك جيمس في عام 1989، ودافيد هويل 1999، وداني ويليت 2016.

ويعد هذا اللقب الـ15 في مسيرة اللاعب في الجولة الأوروبية، واللقب رقم 350 للاعبين الإنجليز في الجولة الأوروبية عموماً على مدار تاريخها، والثاني على التوالي في الجولة التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي» بعد تتويج الإنجليزي تيريل هاتون بلقب بطولة أبوظبي إتش إس بي سي الأسبوع الماضي، وجاء الجنوب أفريقي براندون ستون بالمركز الثاني، بعدما حقق 13 ضربة تحت المعدل، ونال جائزة مالية تبلغ 341.540 ألف دولار.