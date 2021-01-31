الكربي يتوّج بجائزة فرسان الإمارات في «حواجز بوذيب»

توّج الفارس الشاب علي حمد الكربي على صهوة الفرس «بالوسنتا» من نادي الشارقة للفروسية، بجائزة المركز الأول في الشوط الثاني المخصص لفرسان الإمارات، ضمن منافسات الأسبوع الخامس لدوري الإمارات لونجين لدوري القفز التي استضافتها قرية بوذيب العالمية بالختم، على مدى يومين، وتنافس فيها فرسان وفارسات عبر 8 أشواط أقيمت على الميدان الرملي بصالة سلطان بن زايد الكبرى، بإشراف اتحاد الفروسية والسباق، ورعاية لونجين، ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي.

توج الفائزين اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية والسباق، وقدم جزيل شكره للقيادة الرشيدة على دعمها ودورها الكبير في انطلاقة موسم الفروسية، وأثنى على تعاون كافة إدارات أندية ومراكز الفروسية بالدولة، والتي استضافت على ميادينها المرحلة الأولى من منافسات دوري الإمارات، والتي اشتملت على خمس منافسات، جرت جميعها بسلام تحت إجراءات احترازية ووقائية من جائحة كورونا التي ما زال العالم يعاني منها.

وأضاف: أن عدداً من البطولات الدولية ستشهدها أندية الفروسية خلال شهري فبراير الحالي ومارس المقبل، قبل أن تعود إلى الميادين المرحلة الثانية والمتبقية من الدوري في نسخته التاسعة، وفي الختام شكر كوادر اللجان الإدارية والفنية التي أسهمت في نجاح الموسم.

وفي الشوط الأول المخصص للفرسان المواطنين، وبمواصفات الجولة الواحدة، على حواجز بلغ ارتفاعها 130 سم، وشارك فيه 28 فارساً، نجح 9 فرسان في إكمال الجولة دون خطأ، وحاز الصدارة بفارق التوقيت الفارس محمد الكميتي بالفرس «إينا فان دو نيوبورغيف» - 13 سنة - من إسطبلات الشراع وأكمل الجولة في زمن بلغ 52:99 ثانية، ونال الفارس أحمد عبد الرحمن أمين المركز الثاني مع الفرس «فيفا» من نادي الشارقة للفروسية، وبزمن 53:72 ثانية، وأحرز المركز الثالث الفارس علي حمد الكربي بالفرس «بالوسنتا» من نادي الشارقة للفروسية، قبل أن يتوج بجائزة التمايز في الشوط الثاني للفرسان المواطنين.

وجاء الشوط الثاني المخصص لفرسان الإمارات بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز بلغ ارتفاعها 135 سم، وتنافس على جوائزه القيمة 25 فارساً، وعبر الجولة الرئيسة 6 فرسان تجدد بينهم التنافس في جولة للتمايز أكملها فارسان دون خطأ، وحاز المركز الأول الفارس علي حمد الكربي بالفرس «بالوسنتا» صاحب الـ 16 سنة من نادي الشارقة للفروسية، وأكمل الجولة في زمن التمايز 32.21 ثانية، ونال جائزة المركز الثاني زميله بالنادي الفارس عبد الله حميد المهيري بالجواد «كونيغ» بزمن التمايز 33:60 ثانية، وتوج بالمركز الثالث الفارس سلطان محمد المرزوقي على صهوة الفرس «غيبسي» من فرسان شرطة أبوظبي.

وبمشاركة 28 فارساً وفارسة، أقيم الشوط الأول للفرسان من المستوى الأول والشباب، بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز 135 سم، وسيطر على المركزين الأول والثاني الفارسان تريفور برين بالفرس «جيرمين دبليو» وشين برين بالجواد «غيت ال» من فريق زد سفن، وفي الشوط الثاني من مرحلتين على حواجز بلغ ارتفاعها 140 سم، تنافس 26 فارساً وفارسة، وحافظ فرسان فريق «زد سفن» على مراكز الصدارة، حيث حقق الفارس شين برين بالجواد «جيت ال» المركز الأول، ونال الفارس تريفور برين مع الجواد «هارفي» المركز الثاني. ونالت المركز الثالث الفارسة جورجيا تيم بالجواد «كان ياما كان».

وفي أول أشواط فرسان المستوى الثاني، والناشئين «الجونيورز» والخيول عمر 5 ـ6 سنوات، بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز 115 120 سم، تنافس 34 من فرسان المستوى الثاني، وأحرز المركز الأول الفارس عصام زبيبي بالجواد «إلووي» من نادي الشارقة للفروسية.