4 تعديلات على «أساسي السباحة» من «الاتحاد الدولي»

تلقى اتحاد السباحة أربع ملاحظات من الاتحاد الدولي للعبة تخص بعض الإضافات والتعديلات على النظام الأساسي ولائحة الانتخابات، وذلك بعد أن تم إيقاف العمل بهما خلال الفترة الماضية، وتأجيل إقامة الانتخابات الخاصة بالدورة الجديدة. وأرسل اتحاد السباحة التعديلات للأندية، من أجل الاطلاع عليها وإبداء الرأي.

وخصت التعديلات المادة (1.1. 15) الخاصة باحترام النظام الأساسي والقوانين والتشريعات النافذة والميثاق الأولمبي وتطبيق جميع قرارات الاتحاد الدولي واللوائح والقرارات الصادرة عن اتحاد الإمارات والاتحادات القارية والدولية. والمادة (1.19) بـ «تعديل النظام الأساسي للاتحاد بعد الموافقة الكتابية من الاتحاد الدولي»، والمادة (1. 28) بتعديل «يعقد اجتماع الجمعية العمومية الانتخابية، مرة واحدة خلال فترة لا تزيد على 6 أشهر من نهاية الدورة الانتخابية، ويحدد موعده بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية والاتحاد الدولي للسباحة».