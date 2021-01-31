«الإمارات للدراجات» يشارك في جولة «فالينثيانا»

يشارك فريق الإمارات في أول سباقات موسم 2021، حيث يخوض تحدي سباق الجائزة الكبرى في مارسيييز، ثم جولة لا كومونيتات فالينثيانا بين 3 و7 فبراير.

وصل الفريق إلى أوروبا بعد نجاح معسكره التدريبي في الإمارات، ويستعد الآن للمشاركة في أولى سباقات الموسم. وكان الفريق قد وقع أربع صفقات جديدة قبيل انطلاق الموسم، حيث انضم إليه كل من ريان جيبونز وماتيو ترينتين اللذين سيشاركان في تشكيلة الفريق للسباقات الافتتاحية لموسم 2021.

وتعليقاً على انطلاق الموسم، قال يوسكان ماتين فرنانديز، مدير فريق الإمارات: «أجرينا معسكراً تدريبياً مثمراً في الإمارات، وحظينا فيها باستقبال حار، وتمكنا من الاستعداد جيداً للموسم الجديد. كانت الحرارة تتراوح بين 25 و28 درجة في معظم الأيام، وتدربنا على مختلف أنواع التضاريس، إضافة إلى جبل حفيت حيث تمكن الدراجون من اختبار قدراتهم. ومع أن برنامج السباق قد شهد بعض الاضطرابات، لكننا واثقون من قدراتنا، وسنقدم أفضل أداء في أبرز السباقات. سنبدأ هذا الموسم بمشاركتنا في سباق الجائزة الكبرى في مارسيلييز وجولة فالينثيا، ونتطلع إلى تحقيق فوزنا الأول في عام 2021».

يقود المدير الرياضي سيموني بيدرازيني تشكيلة الفريق التي ستشارك في سباق الجائزة الكبرى في مارسيييز، وتضم كلاً من الجنوب أفريقي رايان جيبونز، والنرويجي فيجارد ستيك لاينجن، والبيلاروسي ألكسندر ريابوشينكو، والبرتغالي روي أوليفييرا، والإيطالي أليساندرو كوفي ومواطنيه ماتيو ترينتن وأوليفييرو ترويا.

كما سيتولى الثلاثي يوكسان ماتين فرنانديز (المدير) وأوريليو كورال (إسبانيا) وفابريزيو غويدي (إيطاليا) قيادة الفريق في جولة لا كومونيتات فالينثيانا. وتضم التشكيلة كلاً من الإسباني ديفيد دي لا كروز، والبرتغالي روي كوستا، والكولومبي فيرناندو جافيريا، والنرويجي ألكسندر كريستوف، والأميركي براندون ماكنالتي، والأرجنيتني ماكسيميليانو ريتشيزي، والإيطالي ماتيو ترينتن.



