بالجافلة يحصد ثنائية في الصيد بالصقور

دشنت منافسات الطيارة اللاسلكية بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور «التلواح»، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في منطقة الروية، وجاءت الانطلاقة حافلة بالقوة والندية، وفي شوطي العامة، وحقق محمد خليفة بالجافلة، المركز الأول في شوط الطيارة اللاسلكية العامة فرخ، بوساطة الطير «إس 1»، بزمن 52,604 ثانية، يليه ثانياً فريق دبي بالطير «37» بزمن 53,284 ثانية، وثالثاً فريق الفرسان بالطير «أف 007» بزمن 53,335 ثانية.

وفي الطيارة اللاسلكية العامة جرناس، حقق المركز الأول محمد خليفة بالجافلة، بالطير «براق» بزمن 51,219 ثانية، كما كسب بالجافلة المركز الثاني بالطير «غرام» بزمن 52,511 ثانية، وثالثاً فريق دبي بالطير «150 ميراج» بزمن 52,637 ثانية.

وفي شوطي الشيوخ، حقق فريق «أف 3» المركز الأول في شوط الطيارة اللاسلكية الشيوخ فرخ، بوساطة الطير «ماجنوم» بزمن 52,972 ثانية، يليه فريق الظفرة بالطير «أس 44» بزمن 53,629 ثانية، وثالثاً «أف 3» بالطير «الهبوب» بزمن 53,732 ثانية.

أما في شوط الطيارة اللاسلكية الشيوخ جرناس، فأكد فريق «أف 3» تفوقه، محققاً المركز الأول بالطير «100» بزمن 52,169 ثانية، يليه فريق الظفرة بالمركزين الثاني والثالث، بالطير «161» بزمن 52,254 ثانية، والطير «إيه 2» بزمن 52,259 ثانية.



