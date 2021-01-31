مضمار زايد الدولي للدراجات تحت التجهيز

اطلعت اللجنة المكلفة بمتابعة أعمال صيانة وتجهيز وتشغيل مضمار زايد الدولي للدراجات الهوائية بالشارقة على آخر أعمال الشركة المكلفة بأعمال الصيانة والتجهيز، خلال الاجتماع الذي جمع إدارة الاتحاد وفي مقدمتهم منصور بوعصيبة رئيس الاتحاد، وياسر الدوخي الأمين العام لاتحاد الدراجات، مع مسؤولي شركة النسيم للمقاولات المكلفة بالقيام بكافة التجهيزات والمعنيين بوزارة تطوير البنية التحتية، المكلفين بالإشراف على كافة التجهيزات واعتمادها.

وقام الحضور بجولة داخل المضمار لمعاينة ما تم إنجازه، واختيار العينات والخامات والأصباغ الخاصة بطلاء واجهة المضمار واعتماد نوعية المواد المستخدمة في صيانة صحن المضمار، واعتماد التصميم الجديد للمكاتب الإدارية، وكافة الأمور اللوجستية التي تضمن إنجاز المهمة بنجاح وبمستوى يليق باسم المضمار، ويتناسب مع حجم البطولات والمناسبات الرياضية التي يتوقع أن يحتضنها المضمار خلال السنوات المقبلة.

وأشاد منصور بوعصيبة بجهود المسؤولين في وزارة تطوير البنية التحتية المكلفة بمتابعة أعمال الصيانة والإضافات، ودور الهيئة العامة للرياضة ممثلة في سعيد عبدالغفار الأمين العام، مؤكداً أن المضمار في ثوبه الجديد سيشكل نقلة نوعية كبيرة لدراجات الإمارات تساهم في تنفيذ برامج إعداد وتحضير المنتخبات الوطنية للاستحقاقات القادمة على المستوى العربي والآسيوي.



