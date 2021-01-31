«تايكواندو الشارقة» يُتوج ببطولة البومسا

حافظ تايكواندو نادي الشارقة على لقبه للمرة السادسة على التوالي، بعد حصوله على كأس المركز الأول لفئة الرجال لبطولة الإمارات المفتوحة للتايكواندو «فئة البومسا» التي أُقيمت بصالة مركز الطفل بمنطقة الجزات في الشارقة.

ونجح أبطال ملك بساط التايكواندو في الدولة في السيطرة على البطولة، محققين أعلى نسبة من النجاح، بحصولهم على 6 ميداليات ملونة، منها ثلاث ميداليات ذهبية، وميداليتان فضيتان وميدالية برونزية واحدة في البطولة التي شارك فيها 40 لاعباً من 8 أندية.

وأشاد المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الفردية بالنتيجة، وقال: النتيجة ليست مستغربة من فريق التايكواندو الذي عودنا دائماً على تحقيق الإنجازات والفوز بالبطولات باستمرار.

وتابع: فريق التايكواندو هو أحد أفضل فرق النادي، ونراهن عليه ببلوغ أعلى المستويات في المستقبل القريب؛ لما يمتلكه من لاعبين مواطنين يعتبرون من أميز اللاعبين في الدولة، ويقوده المدرب المواطن الكابتن عبدالله حاتم صاحب التجربة والخبرة الكبيرة في اللعبة والذي يمتلك الكفاءة اللازمة لتطوير إمكانات اللاعبين وقيادتهم نحو منصات التتويج.

ولفت رئيس الألعاب الفردية إلى أن النتائج الجيدة التي حققها الفريق في انطلاقة الموسم الجديد بعد التوقف وحصوله على بطولة الإمارات المفتوحة، وأخيراً تتويجه ببطولة البومسا، يبرهن على الاهتمام الكبير الذي تحظى به الألعاب الفردية من مجلس إدارة النادي، بالإضافة للدعم والمتابعة المستمرين من قبل مجلس الشارقة الرياضي، وجهوده الواضحة في مضمار الألعاب الفردية والتي انعكست نتائجها على أندية الإمارة كافة.



