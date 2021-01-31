أحمد عمران: إعادة روشفيل إلى قائمة الظفرة

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

كشف أحمد عمران رئيس شركة الظفرة لكرة القدم، عن عودة الهولندي ميخائيل روشفيل إلى قائمة الفريق، قبل إغلاق باب الانتقالات الشتوية غداً، بعد أن تم استبعاده منها قبل لقاء عجمان الأخير، لإعادة قيد المغربي عصام العدوة، مشيراً إلى أن اجتماع اللجنة الفنية اليوم يحدد اللاعب الذي يُقيد روشفيل بدلاً منه من بين «الثنائي» ياسين البخيت والبرازيلي دينيلسون بيريرا.

وأضاف: بعودة روشفيل يكون ملف الانتقالات بالنسبة لنا قد انتهى تماماً، ولا يوجد أي لاعب آخر قادم أو يغادر الفريق، ومن الجيد أننا استطعنا ضم بعض المقيمين، بجانب محمد غلوم وبيدرو كوندي الذي رغم أنه لم يستعيد بعد حساسيته العالية أمام المرمى، بسبب ابتعاده لفترة طويلة عن خوض المباريات، إلا أنه رغم ذلك نجح في تسجيل هدفين في المباراتين اللتين شارك بهما، وننتظر منه الكثير خلال الفترة المقبلة، بجانب زملائه اللاعبين.

وعن حكم محكمة التحكيم الرياضية، بدفع الظفرة للوحدة السوري تعويضاً بأكثر من مليون دولار في قضية انتقال المهاجم السوري عمر خريبين من الظفرة إلى الهلال السعودي عام 2017، قال أحمد عمران: لم يصلنا القرار، وعندما يُسلم لنا رسمياً والاطلاع على تفاصيله، يمكننا أن نتحدث عنه.

وأضاف: الخسارة الأخيرة لها ظروفها، الفريق افتقد العديد من العناصر الأساسية لظروف الإصابات أو الإيقاف، وسيكون في وضع أفضل يوم الجمعة المقبل أمام الجزيرة ضمن «الجولة 15»، حيث يستعيد عدداً من العناصر المهمة والمؤثرة، وثقتنا كبيرة باللاعبين والفريق سيكون في مستوى الطموح، ونحن ما زالنا في بداية الدور الثاني.

وقال: هدفنا أن نكون في موقع يليق بالفريق، والدوري صعب على الجميع، ولكننا نملك من الخبرة واللاعبين، ما يجعلنا نتطلع إلى تجاوز المرحلة الحالية، وتحقيق مركز جيد في الترتيب بنهاية الموسم، ونأمل أن لا تتكرر الظروف التي حدثت في الفترة السابقة، وأن يواصل «الفارس» مشواره من دون إصابات أو نقص مؤثر.