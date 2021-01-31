الشارقة إلى المربع الذهبي لدوري السلة

علي معالي (الشارقة)

انتزع فريق الشارقة لكرة السلة بطاقة التأهل للمربع الذهبي لبطولة الدوري للرجال، بالفوز في المباراة الثالثة والفاصلة على بني ياس بنتيجة «90-61»، ليكتمل عدد فرق المربع بالشارقة (حامل اللقب) ومن قبله شباب الأهلي والنصر والبطائح.

وسبق للفريقين الملك والسماوي أن تبادلا الفوز في مواجهتي ذهاب وإياب ثمن النهائي، جاءت لمصلحة الشارقة «89-57»، قبل أن ينجح بني ياس في رد اعتباره بالفوز بذات النتيجة في لقاء الإياب والتي خاضها الشارقة بعناصر من الشباب والناشئين.

ويلتقي الشارقة مع البطائح في أولى مباريات المربع الذهبي الذي سيقام بنظام (بست أو 3) أيضاً مثل المراحل السابقة من البطولة في السادس من الشهر الجاري، وفي نفس التوقيت سوف يلتقي شباب الأهلي مع النصر.

وعرف الشارقة كيفية تحقيق انتصاره العريض أمام بني ياس وحسم المواجهة الفاصلة، بعد أن أحكم لاعبو «الملك» قبضتهم على مجريات اللقاء، ونيل الأفضلية المطلقة بنتائج فتراتها الأربعة بواقع «22-11 و17-14 و31-19 و20-17».