«زيورخ» يحلق بناموس غناضة للمحامل الشراعية

حلق «زيورخ» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بلقب سباق غناضة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت أمس الاول، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وحصد البطل 240 ألف درهم جائزة مالية.

ولم تكتف محامل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بالمركز الأول، حيث حلق الشقي لسموه أيضاً بالمركز الثاني وحصد 210 آلاف درهم جائزة مالية، وجاء في المركز الثالث مفارج للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وحصل على مائتي ألف درهم جائزة مالية، فيما حل رابعاً مقصص لمعالي الفريق مصبح راشد الفتان وحصل على 145 ألف درهم، وخامساً حل حشيم للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وحصل على 140 ألف درهم، فيما كان المركز السادس من نصيب زلزال للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وحصل على 130 ألف درهم، فيما جاء سابعاً ورسان لعلي طارش عتيق أحمد القبيسي وحصل على 125 ألف درهم، وحل ثامناً العديد لحمد راشد محمد الرميثي وحصل على 120ألف درهم، وتاسعاً حل الوصف لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وحصل على 115 ألف درهم، وفي المركز العاشر جاء دهيس لخادم راشد خادم المهيري وحصل على 110 آلاف درهم.

توج الفائزين بالمراكز الأولى ماجد عبدالله المهيري عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، وماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي للنادي.

من جهته، وجه أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، التهنئة إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي على تألق محامله وحصد لقبي البطل ووصيفه، كما وجه التهنئة إلى الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان على تواجد محامله في أكثر من مركز، أبرزها المركز الثالث.

ووجه التهنئة إلى الجميع على نجاح السباق، وشكرهم على الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكداً أن النادي يسعى دوماً للحفاظ على السلامة العامة للمشاركين وللمجتمع بشكل عام.



