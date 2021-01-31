«بوك رفيو» ينسف الزمن القياسي في ميدان

دبي (الاتحاد)

حققت خيول سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بإشراف سالم بن غدير، وقيادة مايكل بارزلونا، ثنائية مستحقة، في سباق مضمار ميدان للخيول المهجنة الأصيلة، الذي أقيم «السبت».

ونسف الجواد «بوك رفيو» لسمو ولي عهد دبي، الزمن القياسي لمسافة 2200 متر «رملي» في الشوط الثالث، متفوقاً بفارق 7 أطوال عن «ون فيشن» بقيادة كونور بيسلي.

وجاء الفوز الثاني لخيول سموه عبر المهرة «جميرا بيتش» ابنة «اكسيد اند اكسيل»، التي بسطت نفوذها اعتباراً من عمق المستقيم في الشوط الأول لمسافة 1600 متر، لتتفوق بفارق 1.25 طول عن «المروم»، مسجلة زمناً وقدره 1:40:09 دقيقة.

ومنح عميد المدربين علي راشد الرايحي، حفيده حميد راشد الرايحي لقب الشوط الثاني لمسافة 1800 متر «عشبي» حين أسرج الجواد «اميرتس كرنسي» بقيادة كونور بيسلي لفوز بفارق نصف طول عن «ويلكم سيربرايز»، مسجلاً 1:49:83 دقيقة.

وخطف الجواد «مستري لاند» لمالكه بندر العتيبي، بإشراف هلال العلوي، وقيادة باتريك كوسجريف، لقب الشوط الرابع والرئيسي لمسافة 1600 متر، بعد مجهود خارق في المراحل النهائية، متفوقاً بفارق 0.75 طول عن «السالت» ومسجلاً 1:36:67 دقيقة.

واستحق الجواد «تويلفز أوف نيفرلاند» لإسطبلات داكي بإشراف ساتيش سيمار، وقيادة ناثان كروس، لقب الشوط الخامس لمسافة 1600 متر عندما انقض بقوة ليخطف الفوز بفارق 0.75 طول عن «دبل اورب» ومسجلاً 1:37:05 دقيقة.

وأحرز المدرب المخضرم ساتيش سيمار، فوزه الثاني عن طريق «مشاهر» لاتش آند بي، وقيادة هاري بنتلي، في الشوط السادس والختامي لمسافة 1000 متر «عشبي»، متفوقاً بفارق 1.25 طول عن «الفلك»، ومسجلاً 57:57 ثانية.

2:17:25

دقيقة الزمن القياسي الجديد الذي حققه «بوك رفيو» على مسافة 2200 متر «رملي»

قائمة الأبطال

1- جميرا بيتش

2- اميرتس كرنسي

3- بوك رفيو

4- مستري لاند

5- تويلفز أوف نيفر لاند

6- مشاهر