«الثقة للمعاقين» يفوز بذهبية القوارب التراثية

الشارقة (الاتحاد)

حقق نادي الثقة للمعاقين المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات التجديف بالقوارب التراثية التي تأتي ضمن مبادرة وتنظيم مركز شرطة الموانئ في شرطة دبي، بهدف إشراك فئة ذوي الإعاقة في الأنشطة الرياضية البحرية، وتدريبهم على مثل هذه الرياضات الفريدة التي تجمع ما بين البحر والتراث والرياضة.

ثمن أحمد سالم المظلوم، المدير التنفيذي لنادي الثقة للمعاقين، بالمبادرة التي أطلقها مركز شرطة الموانئ في شرطة دبي في مشاركة أبنائنا من أصحاب الإعاقة في هذه الرياضة التراثية وتدريبهم عليها، مما له الأثر الكبير من نفوس أعضاء النادي في التعرف على تراثهم وتراث الأجداد، كما أشاد المظلوم بلاعبي نادي الثقة والذين نجحوا في حصد المركز الأول بين أندية الدولة في هذه الرياضة الجديدة عليهم، مؤكداً بأن هذه البطولة سوف تكون نقطة انطلاق لجذب أكبر عدد من اللاعبين للمشاركة في هذه الرياضة.