تأجيل «دولية دبي» للتنس إلى 7 مارس

دبي (الاتحاد)

تأجلت «النسخة 29» لبطولة دبي الدولية للتنس، لتقام من 7 إلى 20 مارس المقبل، وذلك بسبب الأوضاع الراهنة التي فرضتها الجائحة العالمية، على أجندة بطولات التنس العالمية، ومنها أستراليا المفتوحة، التي تم تأخير انطلاقها إلى 8 فبراير.

وتعد «دولية دبي» واحدة من أرقى الفعاليات الرياضية التي تستضيفها الإمارات، حيث تنطلق مع بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات 1000 نقطة، من 7 إلى 13 مارس، بمشاركة مجموعة من ألمع نجمات «الكرة الصفراء»، منهن 56 من أفضل لاعبات العالم، والتي تليها بطولة محترفي التنس 500 نقطة، من 14 إلى 20 مارس، والتي ينضم إليها كوكبة من أشهر لاعبي التنس حول العالم.

وتتميز نسخة هذا العام بزيادة عدد اللاعبين في القرعة إلى 48 لاعباً، الأمر الذي يتيح للمشجعين فرصة مشاهدة أكبر عدد من نجوم الرياضية. وترحب بطولة دبي الدولية للتنس بحضور عدد محدود من المشجعين لمشاهدة المنافسات، مع تطبيق جميع إرشادات الصحة والسلامة المتبعة والخاصة بفيروس «كوفيد-19».