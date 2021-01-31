الوصل يجني «ثمار الصبر»

مراد المصري (دبي)

جنى الوصل ثمار صبره ودعمه للمواهب الشابة، خلال السنوات الأخيرة، بعدما تفجرت طاقة هؤلاء اللاعبين في «الموعد الأهم» من خلال حسم لقاء الشارقة في إياب ربع نهائي كأس الخليج العربي، والتفوق على بني ياس في «عقر داره»، بانتصار ثمين مع بداية الدور الثاني لدوري الخليج العربي.

ورغم قائمة الغيابات الطويلة التي عانى منها «الإمبراطور» أمام «السماوي»، وضمت عدداً كبيراً منهم فابيو ليما، وفيجريدو، أوروز، ومينديز، وحسن إبراهيم، وسالم العزيزي، وناتان فيليبي، وجورج دوبينج والحارس حميد عبدالله، فإن المواهب الشابة كانت على الموعد في اللقاء، ونجح اللاعبون الصاعدون من الأكاديمية، يتقدمهم علي صالح، في تثبيت أقدامهم، ومساعدة «الفهود» على اقتناص الفوز، بعدما سجل علي صالح هدفاً، وواصل علي سالمين أداءه المميز في وسط الملعب، فيما تمكن خريج الأكاديمية الآخر يوسف المهيري من تقديم أداء مقنع على مدار دقائق اللقاء.

وواصل ناصر نور، تأكيد موهبته مع الفريق ورد الجميل للوصل الذي منحه الفرصة لإكمال مشواره الاحترافي، وسجل هدفه الثاني هذا الموسم في الدوري، حيث تأتي أهدافه في توقيت مهم للغاية، بعدما سجل في مرمى خورفكان وآخرها أمام بني ياس، ونجح دائماً في تعويض فابيو ليما عند غيابه.

ويتوقع أن تشكل هذه الأسماء الشابة مصدر قوة للمدرب البرازيلي أودير هيلمان، خلال المرحلة المتبقية من الموسم، ويحسب له قدرته على استخراج أفضل ما لدى عناصر فريقه بأكملهم، خلال فترة العمل التي قضاها على رأس الفريق منذ نوفمبر الماضي فقط.